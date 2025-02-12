Diyanet İşleti Başkanlığı, yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı.

DİYANET'TEN HALİL KONAKÇI'YA SORUŞTURMA

Son dönemdeki açıklamalarıyla adından söz ettiren Halil Konakçı için Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı.

MİLLETVEKİLİ DİKBAYIR ŞİKAYET ETMİŞ

Gelişmeyi Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır duyurdu. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta "Halil Konakçı" isimli şahısiçin Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim."