Ordu'da aday din görevlileri için mezuniyet programı yapıldı

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, yeni mezunlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının omurgasını teşkil eden unvanlardan müezzin kayyım, imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi mezun aday din görevlisi sayılarının 10 bini aştığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Akademisi Başkanlığı Ordu Dini İhtisas Merkezi'nde 3'üncü dönem eğitimlerini tamamlayarak mezun olan din görevlileri için Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, burada yaptığı konuşmada, Diyanet Akademisi'nde 3'üncü dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaan, 8 ay önce 4 bin 20 adayla başladıkları mesleğe yönelik hizmet öncesi eğitim yolculuğunun sonuna geldiklerini anlatarak, "Şu anda 34 akademik merkezimizde 3 bin 805 aday din görevlimiz mezun olmakta. Yeni mezunlarımızla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızın omurgasını teşkil eden unvanlardan müezzin kayyım ve imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi mezun aday din görevlisi sayımız 10 bini aşmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Mezun olan adayları tebrik eden Kaan, şunları kaydetti:

"Dinimize, devletimize, diyanetimize ve ümmetimize hizmet etmek için bu kervana yeni genç hocalarımız katılmış oldular. Bu hizmet sıradan bir hizmet, sıradan bir memuriyet değil. Din hizmeti günü birlik veya günün belli vakitlerine sığdırılacak, belli vakitleriyle sınırlı veya yılın belli aylarıyla sınırlı hizmet değil. Masa başı caminin içinde oturarak yapılacak hizmet hiç değildir. Bu milletin ruhunu besleyen, bu toplumun vicdanını diri tutan, gençlerin de gününü aydınlatan, yaşlıların dualarında yer aldıran ve hayatın her noktasına toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz eden bir hizmettir."

Ordu Dini İhtisas Merkezi Müdürü Şükrü Dinlek ise Diyanet Akademisi'nin kuruluşu ile birlikte görev öncesi mesleki eğitim zorunluluğu getirildiğini aktardı.

Bu çerçevede Ordu Diyanet Akademisi'nde 14 Nisan-10 Aralık'ta mesleki eğitim programı gerçekleştirildiğini belirten Dinlek, "Programa Türkiye geneli 3 bin 805 aday katıldı. Ordu Diyanet Akademimizden ise 99 aday din görevlimizi 10 Aralık 2025 tarihi itibariyle mezun ettik. 20-21 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek mezuniyet sınavından birlikte tercih yaparak yeni görevlerine atanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın da konuşma yaptığı programda, aday din görevlilerinden oluşan musiki korosu tarafından musiki dinletisi sunuldu.

Mezun olan 99 kursiyere belgelerinin verildiği programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Müftüsü Ali Çakmak, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Er, diğer ilgililer ile aday din görevlilerinin aileleri katıldı.