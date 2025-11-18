Haberler

Divriği'deki Demir Madeni Ocağında Göçük: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y.'yi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çaltı köyünde toprak kayması sonucu göçük meydana gelirken, AFAD ve jandarma ekipleri arama faaliyetlerine katılıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y'yi (66) arama çalışması sürüyor.

Jandarmanın tedbir amaçlı girişleri kapattığı bölgede, iş makineleri yardımıyla arama yapılıyor.

Çalışmalara, AFAD, asayiş ve komando timinden oluşan jandarma personeli, sağlık çalışanları, Divriği ve Kangal belediyelerinden itfaiye ekipleri katılıyor.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü S.Y. göçük altında kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Gece toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmasına ara verilmişti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
