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DİTİB, 40. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

DİTİB, 40. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
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Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Siegburg'da etkinlik düzenledi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ve birçok davetlinin katıldığı etkinlikte, DİTİB'in Almanya'daki Müslüman topluma yaptığı katkılar vurgulandı.

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Siegburg kentindeki Rhein Sieg Forum'da gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Kuşlu, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Bakanı ve Başbakanlık Direktörü Nathanael Liminski, KRV Eyalet Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, SPD Eyalet Milletvekili Rainer Schmeltzer'in yanı sıra yaklaşık 1500 davetli katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, burada yaptığı konuşmada, DİTİB'in 40 yıllık çalışmalarını ve Almanya'daki topluma yaptığı katkılarını anlattı.

Kuzey, "DİTİB, küçük bir filizden başlayarak büyük bir ağaca dönüştü. Başlangıçta yaklaşık 200 cami ve mescitle hizmet verirken, bugün 858 cami cemaati, 16 bölgesel dernek ve küçüğüyle büyüğüyle, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 60 bini aşkın gönüllüyle geniş bir ağa ulaştı." dedi.

Yapılan konuşmalarda ayrıca DİTİB'in Almanya'daki Müslüman toplum için önemi vurgulandı.

DİTİB'in eğitim, dinler ve kültürler arası ilişkiler alanındaki çalışmaları, Almanya'daki Türk ve Alman toplumu arasındaki köprü vazifesi üstlenmesi ile toplumsal uyuma yaptığı önemli katkılar anlatıldı.

Etkinlikte sahne alan Prof. Dr. Fatih Koca ve ekibi, ilahiler söyledi ve Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Etkinlikte ayrıca DİTİB'in kuruluşunda önemli rol oynayanlar ile DİTİB Federal Birliği'nin ilk yöneticilerine sanat eserleri ve teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel

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