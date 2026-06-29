Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki Helikopter Kazası İçin Taziye

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, " Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde bugün (28 Haziran) meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA