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Türkiye'den Suriye'deki feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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