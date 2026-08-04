Türk Gemilerine Karadeniz'de Saldırı: Bakanlık'tan Sert Tepki

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin Karadeniz'de saldırıya uğramasına ilişkin, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli gemilere yapılan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün (3 Ağustos) akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA