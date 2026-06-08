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Dışişleri Bakanlığı: Seçim Sonrası Dönemde Ermenistan'dan Bölgede Barış İçin Daha Cesur Adımlar Atmasını Temenni Ediyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin barış içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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