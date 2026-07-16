Türkiye'den Cezayir'deki yetimhane yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Cezayir halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'de, başkentin Muhammediye ilçesindeki bir yetimhanede çıkan yangın nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "???????Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Cezayir halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.