Rusya'nın ilhak kararına bir tepki de Türkiye'den: Kabul edilmesi mümkün değildir

Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararına bir tepki de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararına bir yorum da Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmesine ilişkin, " Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"KARARI REDDEDİYORUZ"

Bakanlık, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin 2014'de yapılan gayrimeşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımadığı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "2014'de benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

"ADİL BİR BARIŞ TEMELİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."

UKRAYNA'NIN YÜZDE 15'İNİ İLHAK ETTİLER

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı. Başkent Moskova'da düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.