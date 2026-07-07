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Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki Bombalı Saldırıları Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da bugün meydana gelen bombalı saldırıları kınayarak, 'Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır' açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da bugün meydana gelen bombalı saldırıları kınayarak, " Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen bombalı saldırılarılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, " Suriye'nin başkenti Şam'da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: ANKA
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