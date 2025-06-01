Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Sel Felaketi İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Sel Felaketi İçin Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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