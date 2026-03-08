Dışişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutladı.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kadınların diplomasi, istikrar ve barışa katkıları, daha adil ve güçlü bir dünya için vazgeçilmezdir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak, tüm kadın mensuplarımıza özverili ve kararlı çalışmaları için en derin şükranlarımızı sunuyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bakanlık bünyesinde bulunan kadın çalışan sayısına ilişkin istatistiklere de yer verildi.

Buna göre, bakanlıkta 2 bin 813 kadın personel çalışırken, 82 kadın büyükelçi bulunuyor.

Bakanlıktaki kadın genel müdür sayısı 9, genel müdür yardımcısı 23, kadın kariyer memuru sayısı ise 1014 olarak kayıtlara geçti.