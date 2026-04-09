Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim onayının uluslararası hukuk ihlali olduğunu bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararını uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlali olarak değerlendirdi. Uluslararası toplumu hukuksuz girişimlere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurulmasına onay vermesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ağır bir ihlalini teşkil ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim onayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Netanyahu hükümetinin, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltaladığı ve işgal politikalarını daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını kaydetmişti.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı belirtmişti.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
