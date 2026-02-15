Haberler

Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki: Bu Adım, Uluslararası Hukukun Açık İhlalidir ve Hükümsüzdür

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tescili kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu adımı kınadı ve Filistin halkının haklarına destek vereceğini duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tescili kararına ilişkin, "Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır. Netanyahu hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaştırılan yayılmacı politikalar, bölgede devam eden barış çabalarını baltalamakta ve iki devletli çözüm perspektifine zarar vermektedir."

Uluslararası toplumu, İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

