Dışişleri Bakanlığı'ndan Rauf Raif Denktaş Anması

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Denktaş'ın Kıbrıs meselesine olan katkıları ve mücadeleleri hatırlatıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hayatını Kıbrıs meselesine adayarak, destansı bir mücadele ortaya koyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Anavatan ve Garantör Türkiye, merhum Denktaş'ın, 'Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum' sözleriyle kuruluşuna liderlik ettiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin en büyük tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne güçlü desteğini her daim sürdürecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
