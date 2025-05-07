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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 2023-2024 Türkiye raporunu 'çarpıtılmış' ve 'ön yargılı' olarak nitelendirerek sert bir açıklamada bulundu.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Parlamentosu'nun 2023-2024 Türkiye raporuna ilişkin yapılan açıklamada,"Kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir."denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nun ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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