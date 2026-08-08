Dışişleri Bakanlığı'ndan ASEAN'ın 59. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "ASEAN'ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 59. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun. ASEAN'ın en yeni Diyalog Ortağı olarak bölgede barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmayı sürdürmekten memnuniyet duyacağız."

Kaynak: ANKA