Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrika'nın Güneyindeki Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

"Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve can kaybı yaşanan tüm ülkelerin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
