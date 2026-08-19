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Dışişleri Bakanlığı'ndan Dünya İnsani Günü Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Dünya İnsani Günü Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Genel Kurulu tarafından 2008 yılında ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle, BM personeli ile insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Genel Kurulu tarafından 2008 yılında ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle, BM personeli ile insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 19 Ağustos Dünya İnsani Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2008 yılında ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Günü vesilesiyle, BM personeli ile insani yardım çalışanlarının korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. BM tarihinde görevi sırasında en fazla sayıda insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği bir dönemde, Gazze'de derinleşerek devam eden insani kriz, Dünya İnsani Günü'nün temsil ettiği değerlerin, hayat kurtarma sorumluluğunun ve insani yardım çalışanları ile sivillerin korunması yükümlülüğünün ne kadar kritik bir niteliğe sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.

19 Ağustos Dünya İnsani Günü münasebetiyle, görevlerini yerine getirirken hedef alınarak hayatını kaybeden BM personeli ile insani yardım çalışanlarını minnetle anıyoruz. Köklü tarihimizden gelen güçlü gelenek ve insan odaklı dış politika anlayışımız doğrultusunda, insani yardımların başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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