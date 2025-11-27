Haberler

Dışişleri Bakanlığı Irak'taki Doğal Gaz Sahasına Yapılan Saldırıyı Kınadı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kor Mor doğal gaz sahasına düzenlenen saldırıyı endişeyle karşıladıklarını belirterek, bu tür eylemleri kınadı ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan "Kor Mor" doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladıklarını belirterek, sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınadı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel

title
