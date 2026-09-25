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Dışişleri Bakanlığı, İİT'in 57. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı

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Dışişleri Bakanlığı, İİT'in 57. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı
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Dışişleri Bakanlığı, İİT'in 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda Türkiye'nin İİT'teki öncü rolünü ve İslam dünyasının ortak hedeflerine bağlılığını sürdürdüğü belirtildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İİT'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Ülkemiz, İslam dünyasının ortak meselelerinin ve dayanışmasının asli platformu olan İİT'teki öncü rolünü ve İslam dünyasının ortak hedeflerine yönelik bağlılığını ilk günden beri aynı kararlılık ve kapsayıcı diplomasi anlayışıyla sürdürmektedir" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kuruluşunun 57. yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemiz, İslam dünyasının ortak meselelerinin ve dayanışmasının asli platformu olan İİT'teki öncü rolünü ve İslam dünyasının ortak hedeflerine yönelik bağlılığını ilk günden beri aynı kararlılık ve kapsayıcı diplomasi anlayışıyla sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA
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