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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırısını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha ve Riyad'daki Kral Halid havalimanlarına saldırısını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi; saldırıların son bulması ve Suudi Arabistan'la dayanışma çağrısı yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

" Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan bu saldırılara bir an evvel son verilmesi gerekmektedir. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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