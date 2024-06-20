Bakan Fidan'ın Fener Rum Patriği'yle görüştüğü iddiasına Dışişleri'nden açıklama var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna için İsviçre'de düzenlenen barış zirvesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir görüşme yaptığı ve patrikhanenin zirvedeki ortak bildiriye imzacı olarak eklenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakanlığın sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddialarla ilgili "Fener Rum Patrikhanesi'nin, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

İSVİÇRE VE UKRAYNA'DAN İMZA İÇİN İZAHAT İSTENDİ

Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'yle ilgili bazı haberler hakkındaki soruya yazılı cevap vererek "Fener Rum Patrikhanesi'nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiğini bildirdi.

Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir." ifadesine yer verdi.