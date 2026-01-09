Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına resmi sosyal medya hesabından fotoğraflar eşliğinde yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile Ankara'da bir araya geldi.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
500

