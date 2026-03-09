Haberler

Bakan Fidan, Fransa ve Bae'li Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak bölgede devam eden savaşın risklerini ve üçüncü ülkelere yönelik saldırıları değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirildi ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Kritik boğazdaki hareketlilik böyle görüntülendi
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı