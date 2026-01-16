Haberler

Bakan Fidan, Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vilnius'ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak, Baltık ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi ve Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vilnius'ta düzenlenen Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Artjoms Ursulskis katıldı.

Hakan Fidan ayrıca, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ile parlamenterler heyetiyle görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
