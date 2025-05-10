Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelecek hafta Antalya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak. Toplantıda; Avrupa güvenliği, savunma yatırımları, ortak savunma harcamalarının dengeli dağılımı ve terörle mücadele masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak. Toplantıda NATO üyesi 32 ülkeden Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kayakları toplantının, Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıdığını belirtti. Bakanlık kaynakları toplantı kapsamında, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde 14 Mayıs akşamı sosyal bir etkinlik düzenleneceğini belirtti. 15 Mayıs sabahı yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda ise Avrupa güvenliğinin geleceği, transatlantik külfet paylaşımı ve ittifakın öncelikli meseleleri ele alınacak.

Diplomatik kaynaklara göre, Bakan Fidan toplantıda şu mesajları vermeyi planlıyor:

" NATO'nun 76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturduğunu ve bu rolünün korunması gerektiğini,

Türkiye'nin güçlü ordusu ve savunma sanayii ile daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu,

AB üyesi olmayan müttefiklerin, Avrupa güvenliğiyle ilgili süreçlerde dışlanmaması gerektiğini,

Türkiye'nin GSYİH'sinin yüzde 2'sinin üzerinde savunma harcaması yaptığı ve yatırımlarını artırma kararlılığını,

NATO içindeki savunma sanayii işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini,

'360 derece güvenlik' anlayışıyla sadece Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması değil, Orta Doğu'da barış ve istikrarın hakim kılınmasının da NATO gündemine alınmasının önemini ve terörizmle mücadelede tüm müttefiklerin samimi dayanışma göstermesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor."

Toplantıda, Fidan'ın bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO - Türkiye ilişkileri

Türkiye, 1952 yılında üye olduğu NATO'da halen 32 üye ülke arasında en fazla askeri katkı sağlayan ülkelerden biri konumunda. NATO Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) İzmir'de, NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargahı'nın (NRDC-TUR) ise İstanbul'da bulunması, Türkiye'nin İttifak'taki stratejik konumu açısından önemli görülüyor.

Türkiye ayrıca NATO'nun misyon ve harekatlarına sürdürülebilir katkı sağlayan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.