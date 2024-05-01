Bakan Fidan: İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile ortak basın açıklaması yaptı. Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail yönelik alınan kararı duyuran Bakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik" dedi.

"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ TUTUMLARIMIZ AYNI"

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirve sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; Endonezya ile Filistin konusundaki tutumlarımızın aynı olduğunu görmekten memnunuz. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için önemli çalışmalarda beraber yer aldık.

"ULUSLARARASI TOPLUM NE BEKLİYOR?"

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımaya yakın olduklarını söylemesi umut vericidir. Bu insanlık dışı duruma hep beraber dur dememiz gerekiyor. 21.Yüzyılda Gazze'de açlıklar yaşanırken, siviller hedef alınırken uluslararası toplum ne bekliyor. Bir tercih ile karşı karşıyız. Ya insanlıktan yana olacağız ya da suçların bedeline ortak olacağız.

"AKAN KAN SADECE FİLİSTİNLİLERİN DEĞİL"

Gazze'de akan kan sadece Filistinlilerin kanı değildir. İsrail'in saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir. Türkiye olarak Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı dava müdahil olma kararı aldık.

"ENDONEZYA İLE BİRLİKTE FİLİSTİN'İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceğiz."