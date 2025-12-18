Dışişleri Bakanı Fidan, Yarın ABD'de Gazze Konulu Toplantıya Katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya katılacak. Toplantıda, ABD, Mısır ve Katar yetkilileri ile bölgesel meseleler görüşülecek.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla yarın Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya katılacak.
Toplantıda, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmelerin de gerçekleştirileceği aktarıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel