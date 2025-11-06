Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'da Temaslarda Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Fin Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-aho ile görüştü. Bakan Fidan, ayrıca Finlandiya- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun girişimiyle düzenlenen toplantıya da katılarak konuşma yaptı.
