Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda Gazze ve Somali'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abdulati, bin Ferhan ve Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Fidan ayrıca, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos??????? ile Somali konusunu değerlendirdiği bir görüşme gerçekleştirdi.