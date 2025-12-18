Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguin'i Kabul Etti
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel