Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Senegal Dışişleri Bakanı Ismaila Madior Fall, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurt Dışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile görüştü.