Haberler

Fidan, Amman'da Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik arıza faciaya dönüştü! 4 bin tavuk telef oldu

Kümesi kontrol etmeye gitti, gördüğü manzara yürek burktu
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında

Tarihi mezarlığa yaptığı saygısızlık yanına kar kalmadı
Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu

Rihanna'dan sevgilisiyle ateşli dans! Bu bakışlar videoya damga vurdu
Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu