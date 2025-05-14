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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ile Barış Görüşmeleri İçin Destek Verme Hazırlığında

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecine dair arabuluculuk yapma konusundaki hazır olduğu vurgulandı.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Görüşmede Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye'nin yapması planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında bulunduğu Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Fidan, barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmede ayrıca  Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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