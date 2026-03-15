Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: "Türkiye'nin Önceliği, Çatışmanın Dışında Kalmak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için henüz ciddi bir girişim olmadığını" belirtti, Ankara’nın, Orta Doğu’da yayılan savaştan uzak durmayı hedeflediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD merkezli haber ajansı The Associated Press'e (AP) özel röportaj verdi.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın misillemelerini değerlendiren Hakan Fidan, "ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için henüz ciddi bir girişim olmadığını söyledi. Fidan, "Ankara'nın Orta Doğu'da yayılan savaştan uzak durmaya çalıştığını" ifade etti.

Fidan, şu anda koşulların diplomasi için çok elverişli olmadığını, İranlıların, nükleer programları konusunda ABD ile aktif müzakereler yürütürken ikinci kez saldırıya uğradıkları için "ihanet duygusu" hissettiklerini söyledi. Bakan Fidan, "Bence makul herhangi bir arka kanal diplomasisine açıklar" dedi.

Savaşın başlarında düzenlenen bir saldırıda yaralandığı belirtilen İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in aldığı yaraların ne kadar ciddi olduğunu bilmediğini söyleyen Fidan, "Ancak bildiğimiz şey onun hayatta olduğu ve görevini sürdürdüğü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önceliğinin çatışmanın dışında kalmak olduğunu belirten Fidan, NATO savunmaları sayesinde Türkiye'ye yönelen füzelerin engellendiğini ve Ankara'nın "birincil hedefinin" çatışmadan uzak kalmak olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca, "Türkiye, savaş öncesinde ABD, İran ve diğer bölgesel ülkeleri İstanbul'da bir araya getirecek görüşmeler teklif etmiş, ancak İran daha sonra Umman aracılığıyla yalnızca nükleer programa odaklanan görüşmeleri tercih etmişti; bu girişim başarısız oldu" denildi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara liderliğindeki hükümeti desteklediğini ve İsrail'in bölgedeki askeri eylemlerini eleştirdiğini belirterek, "Türkiye'nin savaş sonrası Gazze'de aktif bir rol oynamaya çalıştığını ve Barış Kurulu'na katılmanın savaşın durdurulması için bir fırsat olduğunu" da kaydetti.

Haberde, Hakan Fidan'a ilişkin, "57 yaşındaki Fidan, 2023'te dışişleri bakanı olarak atanmasından önce on yılı aşkın süre Türkiye'nin istihbarat teşkilatının başında görev yaptı. Türkiye'nin Suriye, Irak ve İran'a yönelik Orta Doğu politikasının şekillenmesinde kilit rol oynayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvenilir danışmanlarından biri olarak görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde, "Türkiye'nin, ABD ve Tahran ile iyi ilişkilere sahip olduğundan ve ABD ve İsrail'in iki hafta önce İran'a düzenlediği saldırılar öncesinde taraflar arasında arabuluculuk yapmayı denediğinden" bahsedildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

