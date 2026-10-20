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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Belçika toplantısı kapsamında Brüksel'de hitap etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Avrupa Politika Merkezinde katılımcılara hitap etti. Fidan, hitabın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yerleşik Avrupa Politika Merkezi (European Policy Center) isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı.

Kaynak: AA
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