Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Belçika toplantısı kapsamında Brüksel'de hitap etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yerleşik Avrupa Politika Merkezi (European Policy Center) isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde katılımcılara hitap etti ve soruları yanıtladı.

Kaynak: AA