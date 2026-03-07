Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız ve Özbek mevkidaşları ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kırgızistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanlarıyla görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Kulubayev ve Özbek mevkidaşı Saidov ile İstanbul'da görüştü.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.

