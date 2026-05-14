Dışişleri Bakanı Fidan, Tdt Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkistan'da düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantıda başta İran ve Gazze olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yarın yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan aynı gün Zirve öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Yetkili, TDT'nin 7 Ekim 2025 tarihinde Gebele'de düzenlenen 12. Zirvesi'nde Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Bildiri'de, Türkiye'nin girişimiyle, TDT Dışişleri Bakanlarının daha sık bir araya gelmeleri hususunun kayıt altına alındığını anımsattı.

Türkiye, ev sahibi Kazakistan ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları'nın ve TDT Genel Sekreteri'nin katılmasının beklendiği toplantıda, Teşkilat bünyesindeki iş birliği alanlarına dair istişarelerde bulunulması ve başta İran ve Gazze olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının sonunda "TDT Sekretaryasının Kurumsal ve Dijital Kapasitesinin Güçlendirilmesine Dair Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı"nın imzalanması öngörülüyor.

HÜRMÜZ'DE SEYRÜSEFER SERBESTİSİ İLKESİNE RİAYET EDİLMESİ GEREKTİĞİ VURGULANACAK

Bakan Fidan toplantıda yapacağı konuşmada, Türk Devletleri arasındaki siyasi diyalog, ticaret, enerji arzı güvenliği, bağlantısallık, kültür ve eğitim ile dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliğinin derinleşerek devam etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda, Kıbrıs Türklerinin ve KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettikleri konumu elde etmeleri için, Türk dünyası olarak hep beraber çalışılmasının önemine işaret edecek olan Fidan, İran'da yaşanan gelişmelerin küresel güvenlik ve ekonomiye olumsuz etkilerinin herkes tarafından hissedildiğini vurgulayacak. Bu olayların Türk Dünyası için alternatif bağlantısallık seçeneklerinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtecek olan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın jeopolitik hedeflerle araçsallaştırılmamasının ve seyrüsefer serbestisi ilkesine riayet edilmesinin elzem olduğunu kaydedecek. Fidan, Pakistan ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte ihtilafın kalıcı biçimde sona ermesi için diplomatik girişimleri desteklemeye devam edilmesinin önemli olduğunu ifade edecek.

Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını sürdürdüğünü ve uluslararası toplumla eşgüdüm içinde Gazze'nin yeniden inşası için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğini vurgulayacak. Fidan'ın toplantı kapsamında TDT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Kaynak: ANKA