Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla New York'taki Türkevi'nde görüştü

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile New York'ta Türkevi'nde görüştü."

Kaynak: ANKA