Haberler

Fidan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'yi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler