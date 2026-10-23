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Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E4 toplantıları için İstanbul'da bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E4 toplantıları için İstanbul'da bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Kaynak: ANKA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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