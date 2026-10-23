Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E4 toplantıları için İstanbul'da bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E4 toplantıları için İstanbul'da bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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