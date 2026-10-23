Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Barrot ile R4+E3 toplantısı marjında görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Barrot ile R4+E3 toplantısı marjında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre görüşme, İtalya'nın da katıldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile İstanbul'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İtalya'nın da katıldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile İstanbul'da görüştü.
Kaynak: AA