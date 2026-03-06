Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda ve Brezilyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ve Brezilya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak bölgedeki krizi değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, bölgedeki krizi değerlendirmek üzere yaptığı görüşmeler çerçevesinde Berendsen ve Vieira ile ayrı ayrı telefonda konuştu.
Kaynak: AA / Can Efesoy