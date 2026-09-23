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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda barış planı toplantısına iştirak etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'nın bir yıl sonrasına ilişkin toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın bu kapsamdaki toplantıya iştirak ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fidan'ın, Genel Kurul kapsamında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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