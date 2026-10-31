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Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da Wadephul ile Gazze ve Ukrayna'yı görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Görüşmede İstanbul'daki 4+4 Toplantısı'nın sonuçları, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında Alman mevkidaşı ile bir araya geldi.

İstanbul'da düzenlenen 4+4 Toplantısı'nın sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA
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