Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da Rubio ile İran ve Gazze konularını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da Rubio ile İran ve Gazze konularını görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede ikili konular, ABD-İran müzakereleri, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili konuların yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe yeni yıldız transferini duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'u kabul etti

Aliyev'in katılmadığı zirvede dikkat çeken görüşme
Suriye'de sel: 5 ölü

Komşuda felaket: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı!
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! Ömrü hapishanede geçecek
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi

81 ilde geçerli olacak! Limitler değişti