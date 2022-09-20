Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Milkov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, Bulgaristan Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, Bulgaristan Geçici Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile görüştü.
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel