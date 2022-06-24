Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, esnaf ziyareti yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Selahattin Gürkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Çavuşoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hulusi Şahin ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Valilik ziyaretinin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, ikram edilen Malatya kayısısının tadına baktı. Vatandaşlarla da sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra Kent Müzesi'ni gezdi. AA / Güncel Selahattin Gürkan Mevlüt Çavuşoğlu Malatya Güncel Haberler

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